Стал известен победитель Ширванского тура соревнований на гоночных симуляторах Формулы 1 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Ширван при совместной организации Операционной компании «Бакинское городское кольцо» и Автомобильной федерации Азербайджана (АФА) в рамках месячника просвещения по автоспорту прошел чемпионат на гоночных симуляторах Формулы 1 под девизом «Твоя формула скорости».

В Ширване был организован семинар по технике безопасности дорожного движения для более 200 человек - учащихся IX-XI классов, которые будут участвовать в играх на гоночных симуляторах и соревнованиях Формулы 1.

Менеджер по коммуникациям Операционной компании «Бакинское городское кольцо» Гюльназ Гулиева отметила, что проект нацелен на повышение информирования о Формуле 1 и безопасности дорожного движения среди молодежи в регионах.

«На первом этапе соревнований в каждом регионе будет выявлен победитель. Эти победители будут соревноваться в финале, приуроченном к празднованию Новруз байрамы, который пройдет в Баку. По окончании соревнований наряду с победителями сертификаты и ценные призы будут вручены и другим участникам», - сказала она.

Автомобильная федерация Азербайджана также будет проводить семинары для школьников по безопасности дорожного движения. АФА регулярно проводит просветительскую работу по безопасности дорожного движения, включая семинары под названием «Выучим правила дорожного движения».

На семинарах школьникам будет предоставлена информация по безопасности дорожного движения, в том числе о дорожных знаках, светофорах, пешеходном переходе, использовании ремней безопасности и пр., будут даны ответы на интересующие учащихся вопросы.

В соревнованиях на гоночных симуляторах Формулы 1 в Ширване приняли участие прошедшие семинар учащиеся.

В чемпионате, где соревновались учащиеся старших классов полных средних школ Ширвана, отличился девятиклассник городской средней школы № 18 Гюлага Абдуллаев. Проехав на симуляторе по Бакинскому городском кольцу за одну минуту 50 секунд, он показал самый лучший результат.

Гюлаге Абдуллаеву, получившему путевку на участие в финальном туре в Баку, был вручен сертификат.

Радуясь своей победе, Гюлага Абдуллаев сказал: « У меня была большая надежда на победу в соревновании, потому что в тестовых заездах во время семинаров я показал хорошие результаты. Во время соревнований я очень волновался. Но все это уже позади. Горжусь тем, что возвращаюсь в школу победителем. Очень хочу вернуться с победой и с финального тура, который пройдет в Баку».

Отметим, что в чемпионате и семинарах, которые пройдут в рамках проекта до 10 марта, после Ширвана примут участие учащиеся старших классов Физули, Мингячевира, Гаха и Губы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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