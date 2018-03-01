СМИ Азербайджана могут обращаться в суд в случае нарушения авторского права - нацсовет

БАКУ /Trend/ - К сожалению, сегодня в электронных медиа Азербайджана актуальным является вопрос отсутствия ссылки на первоисточники. В ряде случаев мы становимся свидетелями того, как в информационно-новостных выпусках теле- и радиоканалов не делаются ссылки на первоисточники.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий мониторинговым отделом Национального совета по телерадиовещанию (НСТР) Тевеккюль Дадашев.

По его словам, эти случаи хоть и не массовые, но все равно встречаются.

«Безусловно, каждый орган медиа, журналист, корреспондент должен уважать своего коллегу, ценить его труд. Это тоже своего рода культура, но самое главное - правовая сторона этого вопроса. Каждый человек, каждое физическое и юридическое лицо имеет право на авторство. И требование обеспечения своих прав в рамках предоставленных законодательством возможностей является нормальным», - сказал Дадашев.

Он отметил, что если есть решение суда о нарушении авторского права, то это создаст прецедент, и остальные воздержатся от подобных нарушений.

«В законе «О теле- и радиовещании» есть специальная статья (39) об авторском праве, которая регулирует вопросы авторского права теле- и радиовещателей и ссылки на первоисточник. В статье указано, что вещатели обладают авторским правом в рамках обязательств, предоставленных им контрактами, подписанными по транслируемым передачам (фильмам) и программам. Вещатель может использовать программы (передачи) других теле- и радиовещателей только с их официального разрешения», - сказал Дадашев.

Завотделом напомнил, что трансляция, тиражирование, продажа и массовый показ программ (передач) другими организациями без согласия их собственника запрещены.

«В случаях, когда используются короткие фрагменты из программ (передач) других вещателей (не более 20 секунд из каждой передачи или программы и не более пяти минут из фильма), а также при использовании в учебных заведениях, согласия не требуется. В случае, когда программа (передача) используется без соответствующего разрешения с нарушением требований закона вещатель может подать иск в суд о возмещении нанесенного ущерба. Следует отметить, что в настоящее время по данному вопросу споров не было. Как видим, окончательное решение о нарушении авторского права выносит суд. В этом плане в подобных случаях органы электронных СМИ могут обращаться в суд и требовать обеспечения своих прав», - сказал Дадашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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