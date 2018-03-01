На территории Баку произошло извержение грязевого вулкана (ФОТО)

1 марта 2018 20:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утром произошло извержение грязевого вулкана Торагай, расположенного на территории Гарадагского района Баку, говорится в четверг в сообщении министерства экологии и природный ресурсов Азербайджана.

Вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов.

В настоящее время специалисты министерства изучают извержение и его последствия, проводится соответствующий мониторинг.

До настоящего времени вулкан извергался 10 раз, в последний раз - в 1988 году.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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