На территории Баку произошло извержение грязевого вулкана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Утром произошло извержение грязевого вулкана Торагай, расположенного на территории Гарадагского района Баку, говорится в четверг в сообщении министерства экологии и природный ресурсов Азербайджана.

Вокруг грязевого вулкана нет населенных пунктов.

В настоящее время специалисты министерства изучают извержение и его последствия, проводится соответствующий мониторинг.

До настоящего времени вулкан извергался 10 раз, в последний раз - в 1988 году.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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