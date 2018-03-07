Лейла Алиева приняла участие в развлекательной программе для детей, организованной Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)

7 марта 2018 22:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В преддверии Новруз байрамы Фонд Гейдара Алиева организовал для детей очередную развлекательную программу.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Лейла Алиева.

В мероприятии, проходившем в одном из развлекательных центров Баку, участвовали дети, нуждающиеся в особой заботе, лишенные родительской опеки.

Фонд Гейдара Алиева постоянно окружает семейной заботой детей, лишенных родительской опеки и нуждающихся в особой заботе, регулярно проводит различные мероприятия для их воспитания, обучения и эффективной организации досуга. Вопросы, связанные с обучением и воспитанием обитателей детских домов и школ-интернатов, детей и подростков, лишенных родительской опеки и семейной заботы, всегда находятся в центре внимания Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. В сегодняшнем мероприятии малыши получили возможность активно отдохнуть и развлечься на различных интересных аттракционах, поучаствовать в играх, в которых царил здоровый дух соперничества.

Фонд Гейдара Алиева, определивший различные гуманитарные акции, как одно из приоритетных направлений своей деятельности, подарил обитателям детских учреждений столицы незабываемый день.

В конце праздника от имени Фонда Гейдара Алиева детям были преподнесены подарки.

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