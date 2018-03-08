Задержан нарушивший границу Азербайджана гражданин Сирии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Задержан гражданин Сирии, нарушивший государственную границу Азербайджана, говорится в сообщении Государственной пограничной службы, распространенном в четверг.

7 марта на служебной территории пограничной заставы близ города Астара пограничный наряд Лянкяранского пограничного отряда обнаружил на контрольно-следовой полосе следы ног нарушителя, ведущие с территории Ирана в сторону Азербайджана.



В результате неотложных мер пограничного поиска нарушитель границы был задержан близ заправочной станции на магистральной дороге Астара-Арчиван. Было установлено, что данным нарушителем является гражданин Сирии Таир Али Абдулсалам оглу.

У нарушителя госграницы были обнаружены два принадлежащих ему паспорта гражданина Сирии, в двух папках карты Азербайджана, России и Беларуси, одна религиозная книга, 578 долларов США, 1300 евро, 170 000 риалов ИРИ.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджана, продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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