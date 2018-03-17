Элефтериос Петруниас получил "золото" Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Греческий спортсмен, олимпийский чемпион Элефтериос Петруниас в субботу завоевал золотую медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на кольцах.

В финале он набрал 15,333 балла.

Второе место занял турецкий гимнаст Ибрагим Чолак, набравший 15,100 балла, а третье - китайский спортсмен Синью Лян с результатом 14,866 балла.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошел первый день финалов по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике FIG.

Сегодня состоялись финалы среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан в финалах среди женщин представили Марина Некрасова и Мария Смирнова на разновысоких брусьях, Марина Некрасова и Юлия Иншина - в опорном прыжке.

Всего было разыграно 10 комплектов медалей.

Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 18 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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