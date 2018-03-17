Элефтериос Петруниас получил "золото" Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

БАКУ /Trend/ - Греческий спортсмен, олимпийский чемпион Элефтериос Петруниас в субботу завоевал золотую медаль Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку в упражнениях на кольцах.
В финале он набрал 15,333 балла.
Второе место занял турецкий гимнаст Ибрагим Чолак, набравший 15,100 балла, а третье - китайский спортсмен Синью Лян с результатом 14,866 балла.
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошел первый день финалов по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике FIG.
Сегодня состоялись финалы среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
Азербайджан в финалах среди женщин представили Марина Некрасова и Мария Смирнова на разновысоких брусьях, Марина Некрасова и Юлия Иншина - в опорном прыжке.
Всего было разыграно 10 комплектов медалей.
Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 18 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.