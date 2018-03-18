Стартовал последний день соревнований Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку

18 марта 2018 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в Национальной гимнастической арене стартовал последний день соревнований по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике.

В этот день проходят финалы среди мужчин в опорном прыжке, в упражнениях на коне и перекладине, а среди женщин – в упражнениях на бревне и в вольных упражнениях.

Азербайджан сегодня в финалах представляет Юлия Иншина в вольных упражнениях.

Всего в соревнованиях, где сегодня будут разыграны оставшиеся пять комплектов медалей принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Анвар Мамедов)

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