В Баку реализуется новый масштабный дорожный проект (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В столице Азербайджана будет реализован еще один проект по строительству магистральной дороги, сообщили в среду Trend в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, данная дорога будет пролегать по дамбе протяженностью 1570 метров, которая делит озеро Беюкшор на две части в рамках проекта по его комплексному восстановлению.
Четырехполосная магистраль соединит проспект Зии Буньятова и автомобильную дорогу Балаханы-Бинагади.
Отметим, что длина дороги составит два километра.
(Автор: Самир Али. Текст: Абдулрахман Юсубов)
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