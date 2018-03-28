Завтра в Баку ветрено, до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Местами будет слабый туман, северо-западный ветер днем сменится юго-западным, порывистым ветром.

На Абшеронском полуострове ночью ожидается 6-8, днем 15-20 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-60 процентов.

С субботы по вторую половину воскресенья в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, ожидается сильный северо-западный ветер. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. В отдельных местах туман. Западный ветер местами усилится.

Ночью 6-11, днем 19-24, в горах ночью 3-8, днем 14-19 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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