В МЧС Азербайджана проведено оперативное совещание в связи с поисками альпинистов

28 марта 2018 19:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб по поиску альпинистов, пропавших в горах Губинского района, распространил информацию, говорится в среду в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В сообщении говорится, что продолжаются поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде.

В связи с поисками альпинистов сегодня состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие руководящие лица структур, привлеченных к поисково-спасательным работам. На оперативном совещании была проанализирована работа, проделанная до сих пор в связи с поисками альпинистов, отмечены благоприятные условия для проведения поисков в связи с потеплением и даны соответствующие указания. На совещании также обсуждались другие вопросы.

Отметим, что к поисково-спасательным работам, организованным МЧС, привлечены отряды профессиональных спасателей министерства, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов.

Напомним, что 23 декабря прошлого года Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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