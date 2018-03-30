Carlsberg Azerbaijan дала старт новой промокампании

БАКУ /Trend/ - Первого апреля крупнейшая пивоваренная компания в стране Carlsberg Azerbaijan дала старт национальной промокампании под лозунгом «Пей Хырдалан – Выиграй квартиру в Хырдалане», которая продлится до 31 августа.

Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в пятницу.

Традиционно промо кампания проводится под эгидой флагманского бренда Xırdalan и любителям этого пива выпадет прекрасный шанс обрести одну из трех квартир в жилом комплексе "Кристал Абшерон".

Для того, чтобы принять участие в промо кампании и стать счастливым обладателем квартиры, совершеннолетним потребителям достаточно купить пиво Xırdalan, найти под крышкой код и зарегистрировать его на промо сайте www.xirdalanpromo.az.

В акции участвует продукция со знаком лотереи: «Пей Хырдалан – Выиграй квартиру в Хырдалане» (Xırdalan iç – Xırdalanda ev qazan!) в следующих форматах упаковки: “Xırdalan” стеклянная бутылка 0,5 л , “Xırdalan” железная банка 0,45 л , “Xırdalan” ПЭТ 2,0 л, “Xırdalan” ПЭТ 1,5 л, “Xırdalan Draft” стеклянная бутылка 0,44 л , “Xırdalan Export” стеклянная бутылка 0,44 л.

Розыгрыш квартир будет проводиться трижды среди всех зарегистрированных участников первого июля, первого августа и первого сентября.

Более подробную информацию о правилах акции можно получить на этикетке продукции и на сайте www.xirdalanpromo.az, а также позвонив по номеру горячей линии (012) 404 31 33.

Пивоваренный завод CarlsbergAzerbaijan располагается в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода — 10 миллионов декалитров в год, а компании работает порядка 250 человек и около 400 опосредовано (дистрибьюторы, агентства, подрядчики). Ежегодные отчисления Carlsberg Azerbaijan в бюджет составляют порядка 15 миллионов манатов, компания имеет статус налогового партнера министерства по налогам АР. Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 50 миллионов манатов. В портфеле компании такие популярные бренды как Xirdalan, Tuborg, Балтика 7, Балтика 0, Балтика 9, Балтика КУЛЕР, Efsane, Жигулевское Фирменное, Carlsberg, Holsten, Kronenbourg Blanc, Seth and Riley's Garage.

Carlsberg Group основана в 1847 году и на данный момент является одним из крупнейших в мире производителей пива. Штаб-квартира компании расположена в Копенгагене, столице Дании. Carlsberg Group обладает заводами в десятках стран трех крупных регионов мира - Западной Европы, Восточной Европы и Азии и ее продукция представлена в 150 странах. Портфель компании насчитывает более 140 марок пива. Общее количество сотрудников Группы более 42000.

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