В Баку состоялся концерт "Вперед с Ильхамом" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В среду вечером партия "Ени Азербайджан" организовала концерт "Вперед с Ильхамом".

Выступивший перед началом концерта заместитель председателя партии "Ени Азербайджан", президент Национальной академии наук Азербайджана Акиф Ализаде назвал состоявшиеся сегодня президентские выборы историческим днем для Азербайджана.

Ализаде подчеркнул, что народ сделал правильный выбор, и добавил, что Азербайджан ждет большой успех и развитие.

Затем на концерте выступили известные певцы.

В Азербайджане сегодня в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента – женщины, 49,22 процента - мужчины.

По данным на 19:00, на президентских выборах в Азербайджане проголосовали 74,51 процента, то есть 3 959 553 избирателя.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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