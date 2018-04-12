Российская гимнастка надеется пройти в финал ЧЕ в Баку

БАКУ /Trend/ - Надеюсь пройти в финал, а потом будем бороться дальше, сказала Trend в четверг российская гимнастка Александра Бонарцева после своего выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, который проходит в Баку.
Говоря об организации чемпионата, она отметила, что все организовано на высоком уровне, а болельщики очень поддерживают, так что вначале она даже растерялась.
«Я впервые в Баку, но мои родители жили здесь. Они очень хотели приехать, но, к сожалению, не получилось. Я побывала в доме, где жила моя мама. Баку очень красивый город, мне здесь очень нравится», - сказала Бонарцева.
Сегодня в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.
В первый день ЧЕ пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.
В XXVI Чемпионате Европы будут участвовать в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.
Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.
Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)
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