Прошла церемония награждения победителей и призеров второго дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте (ФОТО)

13 апреля 2018 22:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку на Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Европы по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в командных выступлениях в возрастной категории "взрослые", а также призеров соревнований по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке (тамблингу) среди мужчин и женщин в возрастной категории "юниоры".

В командных соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин "золото" завоевала сборная Беларуси. Второе место у сборной Франции, а бронзовые медали достались команде Португалии. Среди мужчин победу также одержали гимнасты из Беларуси. "Серебро" у команды из России, а третье место на пьедестале досталось сборной Украины.

В командных соревнованиях по тамблингу среди девочек золотую медаль завоевали представительницы Великобритании. "Серебро" у России, а бронзовые медали - у Франции. Среди мальчиков первое место также завоевали британцы. Второе место вновь за представителями России, а "бронза" досталась сборной Украины.

В командных соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте среди девочек "золото" завоевала сборная России. Второе место у сборной Португалии, а бронзовые медали достались команде Испании. Среди мальчиков в этой же дисциплине также победили российские гимнасты, второе место заняла сборная Испании, а бронзовые медали достались Португалии.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмайыл Исмайылов, президент техкома UEG по прыжкам на батуте Владимир Земан, вице-президент UEG Рудольф Хедигер, члены техкома UEG Мариэла Стойчева, Патрик Зигфрид и Луиш Фернандес, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева и директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Российский гимнаст в восторге от организации Чемпионата Европы в Баку
Общество 20:50
Призываю всех приводить детей смотреть соревнования Чемпионата Европы – Александр Барабанов
Общество 20:21
Азербайджан всегда очень гостеприимно принимает спортсменов - португальская гимнастка
Общество 20:10
Азербайджанский батутист прошел в полуфинал Чемпионата Европы в Баку (ФОТО)
Общество 19:49
Азербайджанские болельщики всегда очень тепло встречают спортсменов – российский гимнаст
Общество 18:38
Только Азербайджан может проводить соревнования на таком высоком уровне - Дмитрий Ушаков
Общество 18:09
Азербайджанская гимнастка вышла в финал ЧЕ в соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте
Общество 18:06
Замечательно, что в Азербайджане проводятся такие престижные спортивные мероприятия, как Чемпионат Европы – зрительница
Общество 17:46
Церемония открытия Чемпионата Европы в Баку была потрясающей – болельщица
Общество 17:17
Определились финалистки Чемпионата Европы в Баку в соревнованиях по тамблингу
Общество 17:12
На Чемпионате Европы в Баку высокая конкуренция – украинская гимнастка
Общество 16:35
Участие в Чемпионате Европы - хороший опыт - азербайджанский гимнаст
Общество 15:25
Определились финалисты Чемпионата Европы в Баку в соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте
Общество 14:47
Российские гимнастки довольны своим выступлением на Чемпионате Европы в Баку
Общество 14:34
В Баку лучшие условия для соревнований по батутной гимнастике - португальские гимнасты (ФОТО)
Общество 13:58
Илья Гришунин: Задача на ЧЕ по прыжкам на батуте в Баку – занять высокое место на пьедестале
Общество 13:10
Хочется ощутить поддержку болельщиков на ЧЕ в Баку – азербайджанская гимнастка
Общество 12:44
Стартовал второй день ЧЕ по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку (ФОТО)
Общество 12:00