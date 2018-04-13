Прошла церемония награждения победителей и призеров второго дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку на Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Европы по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в командных выступлениях в возрастной категории "взрослые", а также призеров соревнований по прыжкам на батуте и на акробатической дорожке (тамблингу) среди мужчин и женщин в возрастной категории "юниоры".

В командных соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин "золото" завоевала сборная Беларуси. Второе место у сборной Франции, а бронзовые медали достались команде Португалии. Среди мужчин победу также одержали гимнасты из Беларуси. "Серебро" у команды из России, а третье место на пьедестале досталось сборной Украины.

В командных соревнованиях по тамблингу среди девочек золотую медаль завоевали представительницы Великобритании. "Серебро" у России, а бронзовые медали - у Франции. Среди мальчиков первое место также завоевали британцы. Второе место вновь за представителями России, а "бронза" досталась сборной Украины.

В командных соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте среди девочек "золото" завоевала сборная России. Второе место у сборной Португалии, а бронзовые медали достались команде Испании. Среди мальчиков в этой же дисциплине также победили российские гимнасты, второе место заняла сборная Испании, а бронзовые медали достались Португалии.

В церемонии награждения приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Исмайыл Исмайылов, президент техкома UEG по прыжкам на батуте Владимир Земан, вице-президент UEG Рудольф Хедигер, члены техкома UEG Мариэла Стойчева, Патрик Зигфрид и Луиш Фернандес, депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев, генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде, член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева и директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.



(Автор: Анвар Мамедов)

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