Фарид Гаибов навестил травмированную британскую гимнастку

14 апреля 2018 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов и генеральный директор UEG Лиза Вортман накануне нанесли визит британской гимнастке, чемпионке Европы и мира среди юниорок Изабелль Сонгхерст, находящейся в одной из бакинских клиник.

Об этом говорится в распространенном в субботу на официальном сайте UEG сообщении.

В сообщении отмечается, что во вторник Сонгхерст неудачно приземлилась во время тренировки и получила травму. Ее отвезли в одну из бакинских клиник, где ей была сделана операция по открытому вывиху голеностопа. Сейчас Сонгхерст предстоит пройти две МРТ-диагностики (магнитно-резонансная томограмма) - одну в Баку и одну в Лондоне. Они покажут, были ли повреждены связки.

Как говорится в сообщении, Гаибов и Вортман посетили гимнастку для того, чтобы подбодрить ее.

"Я хотел лично удостовериться в том, как себя чувствует Изабелль. Я заверил ее, что UEG и местный организационный комитет сделают все необходимое для того, чтобы ее поддержать", - сказал Гаибов, слова которого приведены в сообщении.

Изабелль, которую ждет вторая в течение нескольких недель операция в Великобритании, была довольна визитом руководства UEG. Она надеется, что в ближайшие дни сможет вернуться домой в Великобританию. Поскольку результаты МРТ все еще отсутствуют, трудно что-либо прогнозировать, но Изабелль надеется, что сможет участвовать в Чемпионате мира, который пройдет в ноябре.

UEG желает Изабелль скорейшего выздоровления и удачи на будущих соревнованиях.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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Azernews Newspaper
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