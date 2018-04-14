Мероприятия в Национальной арене гимнастики организованы очень хорошо и интересно – болельщик

14 апреля 2018 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Желаю азербайджанским спортсменам большой удачи на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, сказал Trend в субботу болельщик Илькин Абузерли.

"Надеюсь, что у них все получится. Желаю им сконцентрироваться, настроиться на победу", - отметил он.

Илькин Абузерли рассказал, что с первого дня проведения чемпионата приходит в Национальную арену гимнастики и обязательно придет завтра.

"Был на многих соревнованиях, проводимых в Баку. Мероприятия в Национальной арене гимнастики организованы очень хорошо и интересно, тут всегда много болельщиков", - добавил Абузерли.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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