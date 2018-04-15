Ощущения невероятные, такого у меня еще не было - Михаил Малкин

15 апреля 2018 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ощущения невероятные, такого у меня еще не было, сказал Trend в воскресенье азербайджанский гимнаст Михаил Малкин, который завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по прыжкам на акробатической дорожке.

"Конечно, мне помогли родные стены, друзья, которые были рядом. Но, дома труднее выступать, потому что ответственность возрастает. Хочу отметить болельщиков, они очень поддерживают. Атмосфера на чемпионате среди спортсменов боевая и дружеская, мы знаем друг друга на протяжении многих лет", - сказал гимнаст.

Как отметил Михаил Малкин, свою победу он посвятил бабушке.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

(Автор: Джани Бабаева)

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