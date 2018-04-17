В Азербайджане будет изменен порядок регистрации безработных

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обсуждается изменение порядка регистрации безработных и ищущих работу лиц в соответствующем органе исполнительной власти.

Проект о внесении изменений в закон «О занятости» обсуждался во вторник на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам труда и социальной политики.

В ходе обсуждения законопроекта заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев сказал, что процедуру регистрации планируется осуществлять в электронной форме.

По его словам, впервые ищущим работу сначала дается право самим выбрать подходящую работу в банке вакансий.

«Если они воспользуются данным правом, процесс будет осуществляться с помощью системы. Период предложения подходящей работы сокращается с 11 до пяти дней. Вводится новая статья о самозанятости, которая в проекте рассматривается как одно из активных мероприятий по занятости и применению которой в настоящее время придается важное значение. Потому что в настоящее время в законе не существует соответствующей статьи, регулирующей данные мероприятия», - сказал Исаев.

Замминистра отметил, что новая статья устанавливает этапы мероприятий по самозанятости, мониторинг, возвращение имущества и другие процедуры.

«Согласно проекту, лица, не имеющие другой занятости и имеющие сельскохозяйственный земельный участок, привлекаются к самозанятости при условии, что их будет не более 50 процентов от общего числа этих лиц», - сказал замминистра.

Исаев отметил, что в проект внесены дополнения по социальному обеспечению безработных и лиц, ищущих работу, предусмотрена выплата безработным стипендий в период их профессиональной подготовки в размере минимальной ежемесячной зарплаты, установленной соответствующим исполнительным органом. Исаев добавил, что данная сумма превышает нынешнюю на 1,7 раза (75 манатов).

После обсуждения законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания парламента Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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