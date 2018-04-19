В Баку завершила свою работу IV сессия министров молодежи и спорта стран ОИС

19 апреля 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку завершила свою работу IV сессия Конференции министров молодежи и спорта стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), проведенная министерством молодежи и спорта Азербайджана в качестве принимающей стороны, при организационной поддержке ОИС, Молодежного форума ОИС за диалог и сотрудничество, Спортивной федерации исламской солидарности.

В результате двухдневней сессии были приняты Молодежная стратегия ОИС, резолюции о совместной деятельности по политике молодежи и спорта, итоговый отчет конференции, решение по определению места и даты следующей министерской встречи, а также итоговая Бакинская декларация.

Одним из важных итогов Бакинской сессии - это принятие Молодежной стратегии, которая является первым документом в истории ОИС, служащим развитию молодежи в этом ареале по конкретным направлениям, таким как образование, наука, занятость, бизнес и др., а также Совместной молодежной политики, которая будет координировать страны-члены ОИС в данной области. Планы действий, которые охватывают период до 2025 года, являются самыми всеобъемлющими документами относительно молодежной деятельности в ареале ОИС. Принятие упомянутых документов считается одним из важных вкладов Азербайджана в молодежную политику стран ОИС.

В итоговой Бакинской декларации, в которой упоминаются объязательства стран-членов относительно принятых решений, также нашли отражение пункты о необходимости восстановления территориальной целостности Азербайджана, возвращения беженцев в свои родные места, призыв оказать поддержку международной кампании «Справедливость Ходжалам», инициированной Лейлой Алиевой, а также бойкотирование всяких молодежных и спортивных мероприятий на оккупрированных территориях.

В этой декларации отдельным пунктом страны-члены единогласно поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с его победой на президентских выборах, прошедших 11 апреля.

На этой сессии также было решено провести следующую V сессию министров молодежи и спорта стран ОИС в 2020 году в Саудовской Аравии.

Сдедует отметить, что на Бакинском мероприятии приняли участие около 40 министров, глав государственных комитетов и агентств по молодежи и спорту из стран ОИС, а также представители ведущих международных организаций.

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