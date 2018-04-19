Директор Республиканского наркоцентра в Баку освобожден от должности

БАКУ /Trend/ - Директор Республиканского наркологического центра в Баку Тельман Мамедгасанов освобожден из занимаемой должности.

Сотрудник пресс-службы минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова подтвердила Тrend данную информацию.

Приказ об освобождении от должности был подписан 17 апреля министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым.

По словам Ахмедовой, исполнять обязанности директора Республиканского наркологического центра поручено замдиректора по организационно-методической работе Айтен Самедовой.

Напомним, что в Республиканском наркологическом центре 2 марта произошел пожар, в результате которого погибли 25 человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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