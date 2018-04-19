Диван Лейлы Алиевой «Dünya yuxutək əriyir...» издан в Тегеране на фарсидском языке

Диван вице-президента Фонда Гейдара Алиева, поэтессы Лейлы ханум Алиевой «Dünya yuxutək əriyir...» (Мир растворяется подобно сну...) издан в Тегеране на фарсидском языке.

Диван вышел в свет в изящном полиграфическом оформлении в типографии «Невис» знаменитого издательского дома «Мобини-Андиша» в Тегеране в рамках проекта под девизом «Познакомим мир с азербайджанской литературой!», осуществляемого в течение нескольких лет газетой «Каспий» и образовательной компанией «Каспий». По инициативе руководителя проекта «Познакомим мир с азербайджанской литературой!», писателя-публициста Соны Велиевой до настоящего времени в Иране и Турции переведены и изданы произведения великого азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида «Пророк», «Хромой Теймур», «Шейх Санан», «Maрaл», сборник «Из сокровищницы Джавида», кроме того, самые интересные образцы современной поэзии и прозы зарубежных стран и бывших советских республик.

Диван «Dünya yuxutək əriyir...» - очередной успешный этап данного проекта, переведенный на фарсидский язык и изданный в изящном оформлении. В диван вошли стихи, отражающие широкое мировоззрение, великолепное богатство внутреннего мира, уникальный стиль поэтического творчества, неугасимое чувство справедливости и мечты Лейлы Алиевой, переведенные на фарсидский язык видным поэтом-переводчиком Акбером Альяром Хамиди и известной поэтессой, писателем-публицистом Сусан Наваде Рази.

Следует отметить, что Акбер Альяр Хамиди и Сусан Наваде Рази, отличающиеся неповторимым творческим стилем в литературной среде Исламской Республики Иран, снискали высокий авторитет не только как переводчики, но и поэты и критики.

В предисловии к фарсидской версии дивана «Dünya yuxutək əriyir...» переводчик Акбер Альяр Хамиди пишет: «С гордостью могу сказать, что поэтесса, известная активной общественно-политической деятельностью, элитарным происхождением, своими широкими философскими взглядами, уникальным творческим стилем напоминает нам Ханскую дочь Хуршидбану Натаван и восхищает читателя… Всецело уверены, что диван будет с большим интересом встречен фарсоязычными читателями».

Лейла ханум занимает особое место в нашей современной литературе благодаря своему богатому мировоззрению, редкому поэтическому дару, способности воспевать связь событий природы и человеческих чувств. Бесспорно, диван «Dünya yuxutək əriyir...» займет достойное место в ряду произведений, написанных на фарсидском языке, являющемся одним из величественных и прекрасных языков в мировой литературе, а стихи, вошедшие в диван, привлекут внимание многочисленных композиторов и певцов соседней страны, а также фарсоязычных ценителей поэзии.

Руководитель издания и автор поэтического предисловия – собственный корреспондент Азертадж в Турции, доктор философии по политическим наукам, писатель-публицист Сабир Шахтахты.

Желающие ознакомиться с фарсоязычной версией дивана «Dünya yuxutək əriyir...» могут приобрести книгу в большинстве крупных библиотек и торговых пунктах Азербайджана и Ирана.

Отметим, что инициаторы издания планируют в ближайшем будущем издать диван в Исламской Республике Иран на арабской графике азербайджанского языка.

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