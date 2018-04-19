Сколько будет выделено на выплаты семьям погибших и без вести пропавших азербайджанских военнослужащих? (ФОТО) (версия 2)

19 апреля 2018 19:19 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - По предварительным данным, на выплату пособий наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, потребуется 95-100 миллионов манатов.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказал исполняющий обязанности министра труда и социального защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

Напомним, что сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по улучшению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций.

"В течение дня мы провели проверку по собственным базам данным и получили предварительные результаты, согласно которым в категорию лиц, подпадающих под действие данного указа, попадает около 8,8 тысячи человек. Соответственно, для исполнения данного указа, предварительно, потребуется 95-100 миллионов манатов", - сказал Муслимов.

По словам Муслимова, данные цифры являются предварительными, а более конкретные результаты будут получены после совместного анализа, который проведут соответствующие структуры.

Согласно указу, наследникам военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и пропавших без вести во время военных операций до 2 августа 1997 года, будет выделена единовременная выплата в размере 11 тысяч манатов.

Единовременная выплата будет выплачиваться наследникам военнослужащих, определенным в соответствии с Гражданским кодексом, со стороны министерства труда и социальной защиты Азербайджана.

(Автор: Анвар Мамедов)

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