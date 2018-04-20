Агентство по авторским правам Азербайджана зарегистрировало более 11 500 произведений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 1996 года, когда в Азербайджане началась официальная регистрация произведений, имеющих особое значение с точки зрения защиты авторских прав, и по 1 января 2018 года, в Агентстве по авторским правам были зарегистрированы 11 554 произведения и объектов смежных прав, в том числе в электронной форме - 177 произведений 85 авторов. Об этом председатель Агентства по авторским правам Кямран Иманов сказал, выступая в пятницу на конференции на тему «Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и выдумки», посвященной 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 100-летию АДР.

Иманов отметил, что была создана и предоставлена в пользование система управления цифровыми правами (Digital Right Management), позволяющая регистрировать объекты авторского права в режиме онлайн в формате "one-stop-shop".

По его словам, продолжается работа по формированию электронной базы в рамках этой системы, уже оцифрованы, загружены в электронную базу и защищены специальными водяными знаками около 2100 текстов, фото-, аудио-, видеоматериалов, относящихся к культурному наследию Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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