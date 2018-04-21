В Азербайджане выросло число долгожителей среди мужчин

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сократилось число жителей в возрасте 100 лет и старше, говорится в субботу в сообщении Государственного комитета по статистике.

При этом, как отмечается, выросло число долгожителей среди мужчин.

В 2017 году в Баку проживало 50 человек в возрасте старше 100 лет, 9 – в Абшеронском экономическом районе, 44 – Гянджа-Газахском экономическом районе, 15 – Шеки-Загатальском экономическом районе, 17 – Лянкяранском экономическом районе, 7 – Губа-Хачмазском экономическом районе, 36 – Аранском экономическом районе, 69 – Келбаджар-Лачынском экономическом районе, 9 – Горно-Ширванском экономическом районе, 44 – в Нахчыванской Автомной Республике.

За минувшие годы в Аранском экономическом районе заметно сократилось число жителей в возрасте старше 100 лет. Если в 2013 году это были 120 человек, то в 2015 году - 37, в 2017 году - 36 человек.

В целом больше всего лиц в возрасте старше 100 лет проживает в Верхне-Карабахском экономическом районе: в 2013 году это были 258 человек, а в 2017 году уже 383 человека.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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