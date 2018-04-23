В Азербайджане будет подготовлен новый документ по лечению больных рассеянным склерозом

23 апреля 2018 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут подготовлены клинические протоколы по диагностике и лечению рассеянного склероза.

Согласно подписанному и.о. министра здравоохранения Огтаем Ширалиевым плану мероприятий министерства здравоохранения по осуществлению Госпрограммы по лечению, профилактике рассеянного склероза и мер по борьбе с ним на 2018-2022 годы, клинические протоколы будут подготовлены в 2019 году и применяться в дальнейшем.

Наряду с этим, с целью установления этапов рассеянного склероза, в 2018-2022 годах медицинские учреждения будут обеспечены необходимым лабораторным оборудованием и реактивами.

Отметим, что клинические протоколы являются сборником рекомендаций, которые помогут врачам при принятии решений, связанных с правильным оказанием помощи. Клинические протоколы предоставляют врачам возможность выбора и играют направляющую роль в действиях в тех или иных клинических ситуациях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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