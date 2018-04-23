В Баку стартовал международный юношеский турнир по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования международного турнира AGF Junior Trophy.
Сегодня пройдут квалификационные соревнования в индивидуальном порядке. По итогам дня определятся победители в командном зачете, а также финалистки по отдельным снарядам.
Согласно правилам Международной федерации гимнастики (FIG), участницы будут соревноваться в возрастной категории 2003-2005 годов рождения.
Азербайджан на соревнованиях представляют Дарья Фаршбафшахрияри, Арзу Джалилова, Елизавета Лузан и Нармина Самедова.
Всего в турнире принимают участие представители 18 стран.
Следует отметить, что турнир AGF Junior Trophy будет проходить в формате Чемпионата Европы по художественной гимнастике, который состоится в Гвадалахаре (Испания) 1-3 июня 2018 года. Это позволит юным гимнасткам, совершенствуя свои упражнения, продемонстрировать более уверенные выступления на Чемпионате Европы.
(Автор: Анвар Мамедов)
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