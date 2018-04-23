Экспонаты Азербайджанского музея независимости в UNEC: Республика 100 (ФОТО)

23 апреля 2018 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В UNEC состоялась фотовыставка экспонатов Азербайджанского музея независимости, сообщает вуз в понедельник.

На выставке, посвященной 100-летию Азербайджанской Народной Республики, демонстрировались фото создателей республики, солдат и офицеров, в том числе значимых документов эпохи. Экспонаты, вызвавшие большой интерес у студентов, будут демонстрироваться во всех учебных корпусах, Закатальском филиале и Финансово-экономическом колледже UNEC.

Следует отметить, что в связи с 100-летием Азербайджанской Народной Республики утвержден план мероприятий UNEC. В соответствии с документом в UNEC проводятся научные конференции, семинары, открытые уроки и круглые столы, посвященные «Социально-экономическому развитию Азербайджана в период АДР». В плане мероприятий предусматривается проведение Форума на тему «Обучение молодежи в зарубежных странах в период Азербайджанской Народной Республики» выпускников в соответствии с «Государственной программой по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах».

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