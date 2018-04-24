Адвокат рассказал о первой встрече с задержанным экс-депутатом Гусейном Абдуллаевым

24 апреля 2018 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Турции бывший депутат Милли Меджлиса Гусейн Абдуллаев, который накануне был доставлен в Азербайджан, привлечен к следствию. Об этом сказал Trend во вторник адвокат Абдуллаева.

"В настоящее время в отношении моего подзащитного ведутся следственные действия, которые начаты с 23 апреля. Я уже встретился с ним. В ближайшие дни Абдуллаев будет переведен в следственный изолятор", - сказал адвокат.

Отметим, что в 2012 году против Гусейна Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от налогов в крупном размере).

Абдуллаев скрылся, уехав из страны, и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 22 апреля он был задержан в Турции и передан следственным органам Азербайджана.

(Автор: Самир Али)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Стамбуле завершено следствие по событиям 15 июля прошлого года
Турция 22 февраля 2017 19:13
Еще пять сотрудников МНБ Азербайджана привлечены к следствию
Общество 17 ноября 2015 19:04
Следственные органы расследуют инцидент с австрийскими спортсменками в Баку - министр
Baku 2015 : EUROGAMES 12 июня 2015 11:46