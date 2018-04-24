Адвокат рассказал о первой встрече с задержанным экс-депутатом Гусейном Абдуллаевым

БАКУ /Trend/ - Задержанный в Турции бывший депутат Милли Меджлиса Гусейн Абдуллаев, который накануне был доставлен в Азербайджан, привлечен к следствию. Об этом сказал Trend во вторник адвокат Абдуллаева.

"В настоящее время в отношении моего подзащитного ведутся следственные действия, которые начаты с 23 апреля. Я уже встретился с ним. В ближайшие дни Абдуллаев будет переведен в следственный изолятор", - сказал адвокат.

Отметим, что в 2012 году против Гусейна Абдуллаева было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от налогов в крупном размере).

Абдуллаев скрылся, уехав из страны, и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. 22 апреля он был задержан в Турции и передан следственным органам Азербайджана.

(Автор: Самир Али)

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