Желаю азербайджанским гимнасткам добиться высоких результатов на Кубке мира – зритель

БАКУ /Trend/ - Очень хочу, чтобы азербайджанские гимнастки заняли высокие места, сказал в пятницу Trend зритель соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку Сархан Ахундов
"Болею за нашу команду, желаю нашим гимнасткам добиться высоких результатов. Знаю, что конкуренция на Кубке мира большая, но мы все верим в наших спортсменок и всегда готовы их поддержать", - сказал он.
Сархан Ахундов подчеркнул, что организация Кубка мира по художественной гимнастике очень хорошая и он наблюдает за соревнованиями с большим интересом.
"Особую атмосферу мероприятию придает маскот Гур-Гур, который всем поднимает настроение", - добавил Ахундов.
В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали соревнования Кубка мира по художественной гимнастике.
В первый день проходят квалификационные соревнования гимнасток в индивидуальных упражнениях с обручем и мячом и групповых команд с пятью обручами.
Кубок мира по художественной гимнастике проводится в Баку в шестой раз. В турнире, который проходит 27-29 апреля, участвуют гимнастки из 25 стран. 44 спортсменки выступают в индивидуальной программе, тогда как 83 гимнастки соревнуются в составе команд в групповых упражнениях.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)
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