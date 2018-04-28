Баку стал одной из лучших гоночных площадок в истории Формулы 1 - турист из Великобритании

28 апреля 2018 15:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Баку прекрасный город и организация здесь Формулы 1 на таком высоком уровне может только радовать, сказал Trend в субботу турист из Великобритании Элвин Флинтон.

"Это мой шестой визит в Баку, и я очень люблю этот город, и я также люблю Формулу 1, что послужило двойной причиной посетить эту замечательную страну. Мои предыдущие визиты в Азербайджан не были связаны с соревнованиями Формулы 1, я просто влюблен в Баку и успел тут побывать шесть раз с сентября 2017 года", - сказал Флинтон.

По его словам, в Баку больше всего привлекает как сама атмосфера города, совмещающего в себе традиции и новшества, так и доброжелательные, гостеприимные люди.

"Несмотря на то, что я люблю Формулу 1, это первый раз, когда я наблюдаю за соревнованиями вживую, и могу сказать, что уровень организации мероприятия невероятный. Мне неописуемо приятно видеть как Баку стал одной из лучших площадок в истории для проведения этих гоночных состязаний", - сказал Флинтон.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Стартовала квалификация Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 17:00
Душевный Баку сердечно встречает всех гостей Формулы 1 - турист из России
Общество 16:47
Азербайджанские и российские звезды среди болельщиков Формулы 1 (ФОТО)
Звёздный мир 16:39
Завершился третий свободный заезд Гран При Азербайджана Формула 1
Общество 16:00
Гонка в Баку прошла напряженно – таиландский пилот
Общество 15:14
Азербайджан из тех стран, где Гран При я никогда не пропускаю - Берни Экклстоун
Общество 14:57
Начался последний свободный заезд пилотов Формулы 1 в Баку
Общество 14:42
Пилоты Формулы 1 в Баку: нарды, шашлыки, кальян, чай в армуды (ФОТО)
Интересное 14:38
Определились победители первого основного соревнования в классе FIA Formula-2 в Баку (ФOTO)
Общество 14:17
Опасные моменты в ходе первого основного соревнования Формулы-2 (ФOTO)
Общество 13:33
На Формуле 2 произошла вторая авария за день (ФОТО)
Общество 13:19
В первые минуты основного соревнования Формулы 2 произошла авария (ФОТО)
Общество 12:48
В Баку стартовал первый день автогонок в классе FIA Formula-2
Общество 12:47
В Баку отлично справляются с организацией Формулы 1 - Берни Экклстоун
Общество 11:56
Потрясающее шоу Jamiroquai в рамках Гран-при Азербайджана Формулы 1 (ВИДЕО, ФОТО)
Звёздный мир 11:21
В Баку стартует второй день Гран-при Азербайджана Формулы 1
Общество 09:50
В Баку прошла автограф-сессия пилотов Формулы 1 (ФОТО)
Общество 27 апреля 20:18
Пилот Red Bull Racing показал лучший результат на второй сессии свободных заездов Формулы 1
Общество 27 апреля 19:02