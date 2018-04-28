Баку стал одной из лучших гоночных площадок в истории Формулы 1 - турист из Великобритании

БАКУ /Trend/ - Баку прекрасный город и организация здесь Формулы 1 на таком высоком уровне может только радовать, сказал Trend в субботу турист из Великобритании Элвин Флинтон.

"Это мой шестой визит в Баку, и я очень люблю этот город, и я также люблю Формулу 1, что послужило двойной причиной посетить эту замечательную страну. Мои предыдущие визиты в Азербайджан не были связаны с соревнованиями Формулы 1, я просто влюблен в Баку и успел тут побывать шесть раз с сентября 2017 года", - сказал Флинтон.

По его словам, в Баку больше всего привлекает как сама атмосфера города, совмещающего в себе традиции и новшества, так и доброжелательные, гостеприимные люди.

"Несмотря на то, что я люблю Формулу 1, это первый раз, когда я наблюдаю за соревнованиями вживую, и могу сказать, что уровень организации мероприятия невероятный. Мне неописуемо приятно видеть как Баку стал одной из лучших площадок в истории для проведения этих гоночных состязаний", - сказал Флинтон.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал второй день четвертого этапа чемпионата мира-2018 Формулы 1 - Гран-при Азербайджана.

С 27 апреля, на проводящихся в столице Азербайджана в третий раз соревнованиях Формулы 1, состоялись первая и вторая сессии свободных заездов. Сегодня после третьей сессии свободных заездов будут проведены квалификационные заезды, по итогам которых будет определен стартовый порядок пилотов на Гран-при.

И, наконец, 29 апреля состоится гонка Гран-при Азербайджана, а также второй заезд по Формуле 2.

Протяженность гоночной трассы, на которой за первенство борются команды, каждая из которых представлена двумя пилотами, составляет чуть более шести километров.

Самый широкий участок трека составляет 13 метров, а самый узкий вокруг Ичеришехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «клуба Паддока».

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev

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