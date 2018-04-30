Старая Формула 1 в новом Гран-при: что Баку дал «королеве автоспорта»?

Помнится, как в детстве я с упоением наблюдал за борьбой Хаккинена и Шумахера. Не понимая тогда ещё многого из того, что происходит на трассе, я с восторгом смотрел на болиды Формулы 1, набиравшие огромные скорости. И даже через динамики телевизора рёв двигателей гоночных машин «королевы автоспорта» вызывал трепет в детской душе.

Ровно двадцать лет назад я посмотрел первую гонку Формулы. Это был Гран-при Бразилии на трассе Итерлагос, который выиграл «летающий финн». Мне всегда больше импонировал Шумахер, хотя многим он казался излишне академичным. Но именно Скудерия Феррари с её красной ливреей казалась идеалом гоночного мира в глазах маленького ребёнка. Тогда, много лет назад, мне очень хотелось увидеть болиды Формулы 1 вживую. И не только я, но и многие, наверное, и мечтать не могли о том, что престижный чемпионат однажды приедет и в Баку.

Прошло двадцать лет. Этап Формулы 1 в Баку большинством зрителей уже воспринимается как нечто само собой разумеющееся, как неотъемлемая часть чемпионата. Баку отлично справился и справляется с проведением соревнования, прочно вписав своё имя в календарь. Однако, что именно значит для любителей автоспорта Гран-при Азербайджана?

Когда впервые заговорили о проведении этапа Формулы 1 в столице Азербайджана, многие поклонники автоспорта отнеслись к этому весьма скептически. Тут стоит сделать оговорку, что к Баку это прямого отношения не имело.

Во-первых, никто и никогда не любил городские трассы. Они не «крутые», на них неинтересно. Нет возможностей для обгона, поул, как правило, означает первое место и в гонке, а сама гонка проходит крайне медленно и однообразно. В том же Монако помимо тоннеля и пальмы вообще не на что смотреть. Да и то: у пальмы уже давно ничего значительного не происходит, и в почёте она разве что у фотолюбителей.

Во-вторых, Берни Экклстоун в последние годы своего руководства явно взял курс на увеличение календаря чемпионата, что многим было не по душе, ведь больше не всегда значит лучше. Ну и в-третьих, трассы авторства Германа Тильке не в почёте у любителей Формулы 1, и на то есть объективные причины. В погоне за безопасностью Тильке создал большинство своих трасс крайне однообразными, не оставляющими место для острой борьбы и зрелищности. Редким исключением, наверное, являются Сепанг и Ред Булл Ринг. Однако поклонники «королевы автоспорта» до сих пор не могут проститьруководству Формулы 1 и немецкому архитектору то, что он сделал с некогда легендарной трассой в Хокенхайме. Поэтому, когда выяснилось, что автором трассы в Баку также будет Тильке, многие сразу закатили глаза.

Но что же получилось на самом деле?

Получилась одна из лучших трасс во всём календаре Формулы, как по зрелищности, так и по чисто спортивным показателям. Бакинская трасса выгодно отличается от той же трассы в Монако, разве что не хватает тоннеля, из которого в своё время выкатилась разбитая Феррари Шумахера, поддетая Монтойей.

Однако это с лихвой компенсируется длиннющей прямой, на которой Вальттери Боттас, как уверяют в Williams, установил неофициальный рекорд скорости Формулы 1 – 378 км/ч! Фантастический показатель для городской трассы! На Монако подобные числа просто немыслимы. Более того, и сами гонки на бакинской трассе проходят гораздо интереснее. Чего только стоит воистину кавказское противостояние Феттеля с Хамильтоном в 2017 году.

Ульрика Шмидт из Германии смотрит Формулу 1 уже 12 лет, и трасса в столице Азербайджана, на её взгляд, выгодно отличается от прочих городских трасс.

«Трасса в Баку - это абсолютное исключение. В том же Монако всё крайне дорого. Качество гоночной трассы не соответствует цене билета. Как фанат, я бы туда не пошла, потому что зрелище не стоит тех денег. Там вы почти ничего не получаете за большие деньги, а тут всё наоборот: вы получаете очень много за очень маленькую цену», – сказала Ульрика.

А ведь речь, на минутку, идёт о трассе, спроектированной Германом Тильке. И она, вероятно – одно из лучших его творений. Немаловажную роль тут сыграла та самая длинная прямая и ограниченность архитектора городской застройкой.

«В Баку Герман Тильке был ограничен проектировкой улиц. И, как мне кажется, в результате этих ограничений трасса получилась интересной. Здесь легко обгонять, есть длинная прямая, и скорость практически как в Монце. Благодаря высокой прижимной силе болиды развивают скорость до 350 км/ч. Когда видишь, как машины пролетают на фоне зданий – это просто фантастика. Очень впечатляет», – считает гость из России Юлий Андреев.

Тяжело не согласиться со всем сказанным, ведь трасса в Баку действительно впечатляет. Такой борьбы, которая возникает на Гран-при Азербайджана, невозможно увидеть ни на одном другом этапе. Времена, когда каждая гонка была зрелищем, и порой за один этап происходило столько всего, что обсуждалось потом до конца сезона, прошли. В последние годы всё сильнее становится роль электроники и автоматизации, безопасность играет решающую роль, и Формула 1, всегда бывшая гораздо более «академичной», нежели тот же Индикар, становится достаточно монотонной.

И на фоне этого бакинский этап выглядит словно напоминание о минувших днях, что доказала и воскресная гонка, полная острой борьбы. В результате Феттель, спокойно взявший в субботу поул, не смог даже занять место на подиуме. Более того, финальная таблица также разительно отличалась от результатов квалификации, что очень и очень хороший показатель для городской трассы. Кстати, о городских трассах: Гран-при Азербайджана в этом году стал первым этапом с 1950 года, где водитель из Монако получил очки. Шарль Леклер из Sauber в воскресенье занял шестое место и набрал восемь очков.

Возвращаясь к теме о конкуренции, хочется заметить, что наличие этапа в Баку действительно привносит новое дыхание в становящийся однообразным чемпионат, и дело тут не только в самой трассе, но и во всём, что происходит вокруг. Атмосфера, которая царит в городе, словно некий заряд электричества в воздухе, именно то, чего Формуле 1 не хватало в последние годы. Ажиотаж, задор. Классно, что любители автоспорта могут вновь окунуться в подобную атмосферу в Баку, но хотелось бы, что в Формуле 1 был не один, а множество подобных этапов, чтобы истинная борьба возникала не на одной-двух трассах, а на протяжении всего чемпионата.

«В Формуле 1 многое изменилось. Может это от возраста: уже более 40 лет смотрю [сдержанный смешок], но всё же кажется, что всё не так, как раньше. Огонь в глазах у гонщиков как будто горит не так ярко, нет того азарта. Может дело в машинах – в них напихано слишком много электроники… и одинаковые они слишком. А может дело в том, что МакЛарен не так хорош, как раньше [искренний смех]. Но в Баку всё ощущается как-то по-другому, прямо как раньше. Смотрю, даже у людей вокруг какой-то более живой, искренний интерес. Такое сейчас редко увидишь.Спасибо вам!» – сказал Саймон Мур, впервые посмотревший Формулу 1 тогда, когда и моя мать-то была совсем ребёнком.

В заключение хотелось бы пожелать, чтобы Гран-при Азербайджана помог разжечь в глазах и сердцах гонщиков и миллионов фанатов по всему миру тот самый огонь, о котором говорил гость из Великобритании. Надеюсь, вскоре мы станем свидетелями баталий не менее острых, чем борьба между Хантом и Лаудой, которую посчастливилось наблюдать более 40 лет назад Саймону, или битва Хаккинена с Шумахером, за которой я с упоением следил в детстве, как и сотни и тысячи других зрителей со всех концов света. В конце концов, где бы мы ни были, и сколько бы лет нам ни было, приятно осознавать, что есть нечто, объединяющее нас за экранами телевизоров по выходным вот уже столько времени – Формула 1.

Фикрет Долуханов, обозреватель Trend

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