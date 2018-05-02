На оползневом участке в Шамахы увеличилось количество трещин

БАКУ /Trend/ - В городе Шамахы на оползневом участке в квартале 48а увеличилось количество трещин.

Об этом сказал Trend в среду начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, под влиянием естественных факторов в этой оползневой зоне в целом наблюдается активность.

Начальник экспедиции добавил, что на 106-111-м километре автомобильной дороги Баку-Шамахы, в некоторых оползневых зонах под влиянием естественных факторов зарегистрированы случаи обвалов и проседания, оползней. На территории поселка Масазыр Абшеронского района под влиянием естественных и техногенных факторов была зарегистрирована активность в динамике процесса оползня и обвала, а также активность в зоне оползня-проседания в поселке Нубар под влиянием атмосферных осадков и техногенных факторов.

Гаралов отметил, что в результате мониторинга, проведенного в апреле в оползневой зоне Зых 1 Сураханского района Баку, зафиксирована относительная активность в динамике оползневого процесса.

Гаралов добавил, что в оползневой зоне Киджебе Астаринского района была замечена активность, также относительная активность замечена на 5,7,8 и 10-м километрах автомобильной дороги Дегеди-Терикеш, на оползневом участке Микки под влиянием естественных факторов замечена относительная активность в динамике оползневого процесса.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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