Первые этажи многоэтажек в Баку будут отданы под детсады

БАКУ /Trend/ - В районах, селах Азербайджана недостаточно дошкольных образовательных учреждений. Родители жалуются, что детей некуда отдать. Директора школ не принимают в первый класс детей, которые не ходили в детсад.

Об этом на заседании парламентского комитета по науке и образованию в среду сказала член комитета Говхар Бахшалиева.

Глава комитета Иса Габиббейли отметил, что необязательно, чтобы все дети ходили в дошкольные образовательные учреждения.

«Необязательно, чтобы все отдавали детей в детсад. Однако родители, которые работают, могут отдать своих детей в детсад после одного года. В регионах детсады, которые имеют такую возможность, могут принимать детей с одного года», - сказал Габиббейли.

По его словам, когда в 2009 году был принят закон «Об образовании», в стране была неразвитая сеть дошкольных образовательных учреждений.

«Поэтому тогда было неправильным принимать положение о привлечении детей в эти учреждения с одного года. Сегодня сеть детсадов расширилась, их стало больше. Отныне во всех многоэтажках в Баку будут создаваться детсады»,- сказал Габиббейли.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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