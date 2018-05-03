АМИ Trend - это мост надежной информации, связывающий Азербайджан со всем миром – американский эксперт

3 мая 2018 10:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend - это мост надежной информации, связывающий Азербайджан со всем миром, сказал в среду Trend эксперт по международным связям Университета Маркетта (США) Питер Тейс.

Он отметил, что АМИ Trend является одним из лучших информационных агентств в Кавказском регионе, которое предоставляет своевременную, точную и стратегически важную информацию о странах Центральной Азии, Европы, о Турции и других странах.

«За долгие годы работы Trend наладил крепкие связи с широкой общественностью и региональными правительствами благодаря своему лидерству в предоставлении надежной информации, эффективному прогнозированию в сфере международных отношений и предоставлению своевременного анализа различных геополитических, экономических событий, торговых проектов и партнерских отношений на Кавказе и в Европе», - сказал эксперт.

Тейс отметил, что Trend - это информационное агентство, которое публикует информацию по Азербайджану на разных языках.

«Это чрезвычайно важно, учитывая, что Азербайджан по-прежнему подвергается дискриминации со стороны некоторых крупнейших глобальных информационных агентств (в значительной степени спонсируемых армянскими диаспорскими группами), и в таких изданиях, как Wilson Quarterly, The Guardian и Huffington Post, публикуются фальшивые, вводящие в заблуждение новости пропагандистского характера», - отметил он.

Тейс отметил, что Trend фокусируется на экономическом, финансовом и торговом анализе и ежедневных новостях и уделяет большое внимание стратегическому партнерству между Турцией и Азербайджаном.

Американский эксперт отметил, что, в частности, все публикации агентства Trend на английском языке четкие, ясные, яркие и чрезвычайно точные.

«АМИ Trend является очень практичным источником информации для иностранных читателей по следующим причинам: это публикация региональных отчетов по нефтегазовой сфере; постоянное предоставление новостей по отношениям между странами Центральной Азии; публикация отчетов по энергетической сфере и по экспортным операциям Ирана; обеспечение полезной информацией о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Турцией; публикации о двустороннем партнерстве между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки», - заключил Тейс.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Лина Вайткявичене: Азербайджан - это действительно страна мультикультурализма, где мирно сосуществуют восточные и западные ценности
Общество 10 апреля 16:30
АМИ Trend посетили литовские журналисты (ФОТО)
Новости компании 5 октября 2017 17:37
АМИ Trend будет обмениваться информацией со странами Латинской Америки и Карибского бассейна
Новости компании 23 июня 2017 15:52
МИД Азербайджана: Нападки армянского лобби на азербайджанское агентство Trend - это атака на свободу слова
Политика 4 февраля 2017 11:36
Армянское лобби в США объявило войну агентству Trend
Нагорно-карабахский конфликт 3 февраля 2017 12:36
Сотрудник Trend награждена нагрудным знаком Таможенного комитета Азербайджана (ФОТО)
Бизнес 30 января 2017 21:01
Ряд российских СМИ подписал соглашения о сотрудничестве с АМИ Trend (ФОТО)
Общество 20 сентября 2015 15:00
АМИ Trend выходит на рынок новостей Турции
Общество 10 сентября 2015 08:00
АМИ Trend стало первым по объему новостей о первых Европейских играх
Baku 2015 : EUROGAMES 7 июля 2015 12:40
Государственное информационное агентство Туркменистана «TDH» и АМИ Trend подписали соглашение о партнерстве
Общество 28 февраля 2015 11:25
Будьте с нами, и удача обязательно будет сопутствовать Вам! - новогоднее поздравление АМИ Trend
Общество 30 декабря 2014 16:11
Агентства Trend и БЕЛТА создали страновые разделы по Азербайджану и Беларуси
Новости компании 8 декабря 2014 14:26
Информационное агентство Trend удостоено престижной национальной премии "Uğur" (ФОТО)
Новости компании 5 июня 2014 09:48
Агентство Trend News в ряду крупнейших мировых СМИ на медиа-событии в Санкт-Петербурге
Общество 27 мая 2014 16:28
Флаг Азербайджана и вымпел Trend на Красной площади в Москве: "Сбылась моя мечта" (ВИДЕО-ФОТО)
Социум 25 марта 2014 16:10
Посол США в Азербайджане встретился с английской службой новостей АМИ Trend (ФОТО)
Общество 20 февраля 2014 17:18
Корреспонденты АМИ Trend удостоены премии Центра исследований ZIA в номинации "Журналист года" (ФОТО)
Социум 29 января 2014 17:34
АМИ Trend и румынское агентство AGERPRES подписали соглашение о партнерстве
Общество 1 ноября 2013 17:28