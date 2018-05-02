Ограничивается движение на одном из проспектов Баку

2 мая 2018 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку с 22:00 в связи с обновлением дорожной разметки полностью или частично будет ограничено движение транспорта на участке проспекта Зии Буньядова от дорожной развязки «Беюкшор» до «Моста вторчермет», говорится в сообщении отдела по связям с общественностью Госагентства автомобильных дорог, распространенном в среду.

Полностью движение будет ограничено в туннелях, на других участках движение будет ограничено частично.

Ограничение будет действовать до утра.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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