Гран-при Азербайджана признан лучшим этапом Формулы 1 в 2018 году – опрос

БАКУ/Trend/ - По итогам опроса, проведенного на официальной странице Формулы 1 в Twitter, Гран-при Азербайджана признан лучшим этапом Формулы-1 в 2018 году.

В опросе приняли участие 43 419 пользователей.

Из общего количества участников 68 процентов проголосовали за Гран-при Азербайджана. Гран-при Китая занял второе место с 14 процентами голосов, далее следовали этап чемпионата в Бахрейне — 11 процентов и в Австралии — семь процентов.

Отметим, что 27-29 апреля в Баку прошли гонки Гран-при Азербайджана Формулы 1. В рамках Гран-при были проведены и соревнования Формулы 2.

Победителем Гран-при Азербайджана Формулы 1 стал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

Протяженность бакинского трека составляет шесть километров, а общая дистанция – 306 километров. Бакинский трек, где безопасность обеспечена на высочайшем уровне, входит в категорию самых скоростных. Ширина самой широкой части трека составляет 13 метров, а самой узкой части вокруг Ичеришехер, в том числе на седьмом и восьмом поворотах – 7,6 метра.

Старт и финиш - площадь «Азадлыг».

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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