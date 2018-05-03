В Азербайджане начали проводиться операции по трансплантации роговицы глаза

БАКУ /Trend/ - Ввоз в Азербайджан роговицы глаза и операции по ее трансплантации пациентам уже осуществляются.

Об этом в четверг на заседании комитета по здравоохранению Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов.

Амирасланов подчеркнул, что разрешение клиникам на проведение данной операции выдается соответствующим органом исполнительной власти и определяется врач, который будет проводить такую операцию.

«Может быть, каким-то клиникам не выдано разрешение на проведение такой операции, но они уже в Азербайджане проводятся», - сказал Амирасланов.

Депутат Муса Гулиев сказал, что уже нет никаких препятствий для ввоза в Азербайджан роговицы глаза, в связи с этим создана необходимая законодательная база.

Отметим, что некоторое время назад ведущий научный сотрудник Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева отметила, что в ближайшие недели в Азербайджане начнется трансплантация пациентам роговицы глаза.

«В центре зарегистрировано более 3000 пациентов для трансплантации роговицы глаза. Планируется привозить роговицу из Ирана, США и России. Операции будут проводиться в Национальном центре офтальмологии», - сказала Абдулалиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.