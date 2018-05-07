АМИ Trend и печатное издание Администрации Президента Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

БАКУ /Trend/ - Глобализация и регионализация мировых процессов, в том числе и информационных, - это две стороны одной медали. Глобализация уже показала нам растущую взаимозависимость стран, а набирающая силу регионализация как ответ этому - взаимодействие и сближение государств, экономик и обществ.

В этот процесс включены и крупнейшие информационные институты. Четвертого мая соглашение об обмене информацией между азербайджанским Агентством международной информации Trend и учреждением Администрации Президента Республики Беларусь «Редакция газеты «Советская Белоруссия» подписали их руководители - генеральный директор Ильгар Гусейнов и главный редактор Дмитрий Жук.

Стороны согласились поддерживать регулярный обмен оперативными и достоверными информационными материалами об актуальных событиях внутренней и международной жизни своих стран. Целью такого сотрудничества станет расширение и обогащение информационно–аналитических возможностей по освещению событий, происходящих в Беларуси и Азербайджане.



Более тесное взаимодействие в сфере медиа логически следует из поступательного развития отношений столь близких друг другу стран. Исходя из братского характера отношений стран, а также благодаря политической воле президентов Ильхама Алиева и Александра Лукашенко два государства строят международные отношения нового типа, в основе которых лежат сотрудничество и обоюдная польза.

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