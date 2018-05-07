В районах Азербайджана возможны грозовые дожди

7 мая 2018 17:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в понедельник.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 14-17, днем 22-26 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 756 мм до 752 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 60-70, днем 40-45 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгях, Загульба) завтра будет солнечно, ветер юго-восточный. Температура морской воды 14-16 градусов тепла.

На южных пляжах (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) также будет солнечно, будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура морской воды 17-18 градусов тепла.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, днем в некоторых западных районах будут грозы, временами дожди. Утром в некоторых районах будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью 13-18, днем 28-33 градуса тепла, в горах ночью 5-10, днем 13-18 градусов тепла.

С 8 по 11 мая, начиная с западных районов Азербайджана, местами возможны грозы, дожди, град, есть вероятность повышения уровня воды в реках.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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