Али Ахмедов: Азербайджан будет решительно бороться с торговлей поддельными лекарствами

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет продолжена решительная борьба в отношении торговли поддельными лекарствами.

Об этом в понедельник сказал вице-премьер Азербайджана, зампредседателя - исполнительный секретарь партии «Ени Азербайджан» Али Ахмедов.

Али Ахмедов отметил, что проблема поддельных лекарств широко распространена в мире и необходимо вести борьбу с ней. «В том числе, в Азербайджане также должна вестись борьба против торговли поддельными лекарствами», - добавил вице-премьер.

Али Ахмедов напомнил, что несколько дней назад была разоблачена группа, занимающаяся торговлей поддельными лекарствами. «В Азербайджане будет продолжена решительная борьба в отношении лиц совершающих такие преступления», - отметил зампред партии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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