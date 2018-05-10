Абульфас Гараев о кадровых изменениях в новом министерстве культуры

10 мая 2018 16:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Безусловно, что в новом министерстве культуры будут проведены кадровые изменения. Об этом сказал министр культуры Абульфас Гараев, говоря о направлениях деятельности нового министерства культуры, созданного на базе действующего ранее министерства культуры и туризма.

Министр считает, что сфера культуры в Азербайджане способствует привлечению в страну многочисленных гостей, и помогает Азербайджану завоевывать всеобщее признание. Сфера культуры всегда будет служить духовности азербайджанского народа и ее пропаганде.

Министр отметил, что новосозданное министерство культуры не изменит направления своей деятельности. «Мы практически не меняем направления своей работы, а продолжаем ее. Просто, отныне туристический сектор будет управляться в качестве экономической сферы. Сегодня туристическая отрасль Азербайджана вносит большой вклад в экономику страны. Функции министерства культуры в данном плане несколько отличаются. Тем не менее, работники минкультуры продолжат свою работу по популяризации азербайджанской культуры с целью привлечения туристов», - отметил Гараев.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в сфере культуры и туризма, согласно которому на базе министерства культуры и туризма были созданы министерство культуры и Государственное туристическое агентство.

(Автор: Ильхама Исабалаеа. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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