Азербайджан - остров толерантности на Ближнем Востоке - община горских евреев

25 июня 2018 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан - остров толерантности на Ближнем Востоке.

Об этом сказал в понедельник глава религиозной общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, выступая на конференции на тему « Бакинский процесс: общины и задачи».

«Азербайджан заявил всему миру, что можно создать и развивать общество, опирающееся на равенство религий, и такое общество есть в Азербайджане", - сказал Евдаев.

По его словам, Азербайджан небольшая страна, но вершит великие дела.

«Азербайджан - наш дом. Мы всегда считаем Азербайджан своей Родиной. Наша община и дальше будет активно участвовать в общественной жизни Азербайджана», - сказал Евдаев.

По его словам, «Бакинский процесс» способствует налаживанию межкультурного, межрелигиозного диалога, а также помогает популяризации независимого Азербайджана.

Отметим, что платформа «Бакинский процесс» была выдвинута по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2008 году для осуществления более конкретной деятельности в сфере диалога между культурами и религиями.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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