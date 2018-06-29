Открывать курсы чтения Корана можно только на основании разрешения Управления мусульман Кавказа - госкомитет

29 июня 2018 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вне мечетей также открываются курсы чтения Корана. Когда этому хотят воспрепятствовать, то это преподносится, будто Госкомитет по работе с религиозными структурами не хочет, чтобы открывались курсы преподавания Корана.

Об этом в пятницу сказал заместитель председателя госкомитета Гюндюз Исмайлов, выступая на республиканском совещании на тему «Правовая база отношений между государством и религией».

По его словам, для того, чтобы открыть курсы чтения Корана, нужно получить разрешение Управление мусульман Кавказа.

«К сожалению, сегодня наблюдаются случаи незаконной религиозной деятельности вне мечетей. Некоторые лица хотят сделать из гаражей, а некоторые из своих домов мечети. Никто не может использовать свои дома, гаражи в качестве мечетей», - сказал Исмайлов.

Исмайлов отметил, что незаконная религиозная деятельность пресекается и будет пресекаться в дальнейшем.

Представитель комитета добавил, что в стране не разрешается проводить религиозную пропаганду из-за рубежа, и этому оказывается противодействие.

«Главной проблемой является то, что подавляющее большинство религиозных общин не знакомы с законом «О свободе вероисповедания». Это наблюдается как в исламских, так и не исламских религиозных общинах», - сказал Исмайлов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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