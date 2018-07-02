В Турции и Швеции будет проведен анализ ДНК останков людей периода неолита, найденных в Азербайджане

2 июля 2018 20:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Профессор факультета антропологии Университета Хаджеттепе, расположенного в столице Турции Анкаре, доктор Йылмаз Селим Эрдал по приглашению Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана начал исследования в научном фонде института, говорится в понедельник в сообщении учреждения.

Исследования проводятся в рамках проекта доктора факультета биологических наук Средне-Восточного технического университета Мехмета Сомела "Неоген: археогенный анализ взаимного генетического и культурного влияния в анатолийских общинах периода неолита". В проекте принимают участие лаборатории Средне-Восточного университета, Университета Хаджеттепе и Университета Стокгольма (Швеция).

В рамках проекта взятые для анализа ДНК образцы обнаруженных на территории Азербайджана останков людей периода неолита будут изучены в лабораториях Турции и Швеции с использованием современных технологий. Материалы памятников, обнаруженных и исследованных на территории Товузского района археологической экспедицией во главе с доктором философии по истории Фархадом Гулиевым, были включены для изучения в международный научный проект.

По словам Селима Эрдала, в ходе анализа ДНК человеческих останков, впервые обнаруженных в этих памятниках в Азербайджане, будут исследованы родство и генетическая связь людей периода неолита. После этого будет внесена ясность в вопрос родства, генетической связи древнего земледельческого и скотоводческого населения Южного и Северного Кавказа, Анатолии и Европы в период неолита.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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