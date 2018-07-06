Студенты БВШН – победители конкурса «ClimateLaunchpad Azerbaijan 2018» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Студенты Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) стали победителями республиканского конкурса «ClimateLaunchpad Azerbaijan 2018». Он прошел в рамках международного конкурса стартап-проектов по развитию экологически чистых технологий «ClimateLaunchpad», в котором принимают участие 46 стран. Победу команде БВШН – студентам кафедры химической инженерии Эльмару Аскерзаде, Гусейну Алиеву, Мураду Рагимову и Александру Оборовскому и их научному руководителю, доценту кафедры Амиру Реза Вахшури – принес проект «ThermoNorth», инновационная идея которого заключается в создании специального материала, который позволяет сохранять оптимальную температуру двигателя автомобиля в холодных климатических и погодных условиях.

Международный конкурс «ClimateLaunchpad» проходит в несколько этапов: во время курсов в учебном «лагере для новобранцев», в ходе интенсивного обучения и последующего национального конкурса, а затем на заключительном, финальном состязании. Принять участие в нем может любой стартап-проект или идея, основанные на экологически чистых технологиях, которые могут применяться в различных устройствах, включая мобильные приложения, и использовать альтернативные источники энергии.

На первом этапе конкурса в Азербайджане было представлено 83 проекта, подготовленных различными вузами и компаниями, для авторов которых были затем организованы интенсивные учебные курсы, проходившие в течение 10 недель. К участию в республиканском конкурсе «ClimateLaunchpad Azerbaijan 2018» было допущено 13 команд, лучшей из которых была признана команда БВШН. По итогам голосования членов жюри и зрителей проект «ThermoNorth» занял в конкурсе первое место.

Как победители национального конкурса, студенты БВШН будут представлять Азербайджан в гранд-финале конкурса, который пройдет 1-2 ноября этого года в Шотландии. Авторы стартап-проектов, занявших первые десять мест в Гранд-финале, примут участие в ускоренной восьминедельной программе «Climate-KIC Accelerator», которая помогает воплотить в жизнь инновационные идеи в области экологии, и смогут претендовать на инвестиции в размере €95.000.

Официальным партнером конкурса «ClimateLaunchpad» в Азербайджане является «Social Innovation Lab» («Лаборатория социальных инноваций»).

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