В Баку первоклассниками станут более 2400 детей в возрасте до шести лет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дети, которым в период с 16 сентября по 31 декабря исполнится шесть лет, будут приниматься в первый класс без конкурса.

Об этом в пятницу говорится в сообщении Управления образования Баку.

В сообщении говорится, что Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "Об образовании".

Согласно изменениям, в школы также будут приниматься дети, которым исполнится шесть лет до конца календарного года.

В общей сложности в общеобразовательные учреждения Управления образования Баку поступило 2406 обращений о приеме в школу детей, которым не исполнилось шесть лет.

Родители этих детей с помощью сайта mektebeqebul.edu.az, войдя в личный кабинет, уже выбрали школу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.