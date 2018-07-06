В Баку первоклассниками станут более 2400 детей в возрасте до шести лет

6 июля 2018 20:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане дети, которым в период с 16 сентября по 31 декабря исполнится шесть лет, будут приниматься в первый класс без конкурса.

Об этом в пятницу говорится в сообщении Управления образования Баку.

В сообщении говорится, что Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "Об образовании".

Согласно изменениям, в школы также будут приниматься дети, которым исполнится шесть лет до конца календарного года.

В общей сложности в общеобразовательные учреждения Управления образования Баку поступило 2406 обращений о приеме в школу детей, которым не исполнилось шесть лет.

Родители этих детей с помощью сайта mektebeqebul.edu.az, войдя в личный кабинет, уже выбрали школу.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Выпускниками бакинских школ станут более 48 тыс. учеников
Общество 5 июня 20:54
В Баку обращения по приему учеников в первый класс превысили прогнозы
Общество 24 февраля 15:52
Обнародованы результаты экзаменов по приему на работу в школы Баку
Общество 8 февраля 16:24
В Баку строятся новые здания для двух школ
Общество 21 июля 2017 17:03
Прием детей в бакинские школы будет проходить в электронной форме
Общество 28 октября 2014 15:45
Лента новостей
В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Астана – жемчужина Великой степи» (ФОТО)
Общество 22:27
В CinemaPlus стартует акция 4х4 от «Kəklikotu» (ВИДЕО)
Интересное 22:07
Нидерланды выдворили двух иранских дипломатов
Европа 22:00
В Канаде число погибших от жары увеличилось до 50 человек
Другие страны 21:48
В Иране произошло землетрясение
Общество 21:46
В Турции нейтрализовано 15 террористов РПК
Турция 21:26
Президент Ильхам Алиев утвердил Образцовый устав юридических лиц публичного права
Политика 20:58
Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда поддержки азербайджанской диаспоры
Политика 20:55
Совет Евросоюза одобрил торговое соглашение с Японией
Европа 20:42