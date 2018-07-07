Замминистра культуры Азербайджана о дальнейшей работе министерства

7 июля 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Структура аппарата министерства культуры Азербайджана полностью сформирована, для руководства работой региональных управлений создан отдел региональной политики.

Об этом сказал замминистра культуры Рафиг Байрамов, выступая на совещании, посвященном структурным реформам в министерстве и работе региональных управлений.

По его словам, 6 июня глава государства подписал указ о деятельности минкультуры, в соответствии с которым утверждена новая структура министерства, а также установлена численность сотрудников Главного управления культуры Баку и региональных управлений культуры.

Байрамов отметил, что после последних изменений увеличится внимание сфере культуры.

«Наша работа теперь заключается исключительно в развитии сферы культуры, правильном управлении учреждениями культуры. В отделе региональной политики создано два сектора – сектор по работе с образовательными учреждениями и сектор координации региональных управления и работы с подчиненными структурами.

Замминистра рассказал о принципах работы нового отдела региональной политики с региональными управлениями, добавил, что главная цель формирования новой структуры аппарата минкультуры - более целенаправленно и эффективно проводить культурную политику в стране, и за основные критерии взяты изучение и применение инноваций, достижений и передового опыта в управлении соответствующими сферами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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