Азербайджанские мужчины в два раза чаще вступают в брак после 35 лет, чем женщины

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число мужчин, женившихся после 35 лет, в 2-2,5 раза превышает число число женщин, вышедших замуж после 35 лет.

В Азербайджане большинство мужчин создают семью в возрасте 25-34 года.

В прошлом году из 62923 мужчин, вступивших в брак, 39402 мужчинам было 25-34 года. В 2003 году из 56091 мужчины, вступившего в брак, - 34189, в 2008 году из 79964 - 42584, в 2013 году из 86852 - 47756, в 2016 из 66771 - 40156 мужчинам было 25-34 года.

За последние 15 лет самое большое количество мужчин, вступивших в брак после 35 лет, зарегистрировано в 2013 году.

В 2011 году лишь 11808 мужчинам, вступившим в брак, было больше 35 лет. В 2012 году в 79065 браках 10948 мужчинам было больше 35 лет, в 2013 в 86 852 - 12 186.

Сокращение числа браков в последующие годы подействовало и на статистику вступающих в брак после 35 лет. В 2016 году из 66771 брака 8538, в 2017 из 62923 браков 7983 пришлись на долю мужчин, которым больше 35 лет. Но всегда число мужчин, вступающих в брак после 35 лет, превышает в два раза число женщин, вступающих в брак после 35 лет.

Отметим, что из вступивших в брак в 2017 году 15537 мужчинам было 18-24 года.

Что касается возраста вступления в брак женщин, то в Азербайджане женщины создают семью чаще в возрасте 18-24 года. В 2013 году из 56091 женщины, создавшей семью, 36098, в 2008 году из 79964 - 51468, в 2013 году из 86852 - 5880, в 2016 году из 66771 - 44503, в 2017 из 62923 - 41381 было 18-24 года.

3557 женщинам из вступивших в брак в 2003 году, 4513 женщинам из вступивших в брак в 2008 году, 6311 женщинам из вступивших в брак в 2013 году, 4760 женщинам из вступивших в брак в 2016 году, 4608 женщинам из вступивших в брак в 2017 было больше 35 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

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