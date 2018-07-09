Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против ряда СМИ в связи с призывами к терроризму в соцсетях (версия 3)

БАКУ /Trend/ - В связи с заранее целенаправленно спланированным терактом, совершенным гражданином России Юнисом Сафаровым 3 июля против главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева и сотрудника полиции Гасыма Ашбазова, должностные лица некоторых СМИ, а также отдельные лица посредством интернет-ресурсов распространили не соответствующую действительности информацию провокационного характера, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, распространенном в понедельник.

В этой информации, которая является ложной и направлена на введение в заблуждение общественности, на нарушение общественно-политической стабильности, на поддержку терроризма, создание недоверия граждан к мерам, осуществляемым государством, дискредитацию работы правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью, а также распространение которой запрещено законом, делались открытые призывы к терроризму, насильственному захвату власти и насильственному изменению конституционного строя Азербайджана.

По фактам открытых призывов в сообщениях различного содержания и комментариях, которыми делились в соцсетях, используя некоторые профили, возбуждено уголовное дело по статье 214-2 (открытые призывы к терроризму) УК Азербайджана.

Кроме того, в связи с фактом открытых призывов к насильственному изменению конституционного строя Азербайджана, насильственному захвату власти и организации незаконных акций протеста, делясь информацией различного содержания в соцсетях, возбуждено уголовное дело по статье 281.1 (публичные призывы, направленные против государства) УК Азербайджана.

Эти уголовные дела были направлены в Службу государственной безопасности для проведения предварительного следствия, и в настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Наряду с этим должностные лица сайтов criminalaz.com и bastainfo.com, ответственные за размещение информации на интернет-ресурсах, за прошедший период за нарушение требований статьи 10 закона «О СМИ» дважды официально предупреждались со стороны Генпрокуратуры, но, несмотря на это, умышленно вновь нарушили требования этого закона, и в статьях, опубликованных 3-6 июля 2018 года, распространили ложную информацию, направленную на введение в заблуждение общественного мнения, нарушение общественно-политической стабильности, создание недоверия граждан к мерам, осуществляемым государством, а также информацию, распространение которой запрещено законом.

По этим фактам было возбуждено уголовное дел по статье 313 (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности) УК Азербайджана, предварительное следствие по которому было поручено прокуратуре города Баку.

В результате проведенного Генпрокуратурой расследования было установлено, что должностные лица интернет сайтов topxeber.az и fia.az грубо нарушили требования статьи 10 закона "О средствах массовой информации", целенаправленно распространяли сенсационную информацию, которая привела к возникновению путаницы и которая не опиралась на конкретные факты.

В связи с этим руководители интернет-сайтов были вызваны в Генпрокуратуру. От них потребовали прекратить распространение на своих сайтах информации ради сенсации. Им было сделано официальное предупреждение о возможных более серьезных мерах, предусмотренных законодательством, в том числе уголовной ответственности, в случае, если они в дальнейшем продолжат свои противозаконные действия без уточнения информации в пресс-службах официальных государственных структур.

Было направлено обращение в министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджан для того, чтобы принять соответствующие меры по применению ограничения запросов на информационные ресурсы интернет-сайтов вastainfo.com, criminalaz.com, topxeber.az и fia.az.

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