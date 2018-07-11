Двое обвиняемых в совершении кровавого преступления в Гяндже объявлены в розыск (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обвиняемые в совершении накануне в Гяндже кровавого преступления Рашад Бёюккишиев и Фаррух Гасымов объявлены в розыск.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности.

Десятого июля в результате нападения группы лиц радикально-религиозного течения, вооруженных тупыми и колюще-режущими предметами, пытавшихся нарушить общественный порядок в Гяндже, на выполнявших свой служебный долг сотрудников полиции, погибли два офицера полиции.

В результате незамедлительно предпринятых мер в Гяндже был полностью восстановлен общественный порядок, и в целом в Азербайджане сохраняется стабильность и безопасность.

Продолжающимися следственно-оперативными мерами было установлено, что подозреваемыми в совершении кровавого преступления являются жители Гянджи ранее судимый за убийство и разбой Рашад Мамедали оглу Боюккишиев (1988) и Фаррух Хагани оглу Гасымов (1988), и для их поимки проводится интенсивная работа.

В то же время просьба к гражданам, которые знают место, где прячутся эти лица, фотографии которых представлены, сообщить об этом на Службу «102» МВД, а также по номерам в Баку - (012) 590-93-31; (012) 590-94-31; (012) 492-73-96, в Гяндже - (012) 590-61-14; (012) 590-61-15; 256-07-73; 256-75-09.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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